معوقات الدفع الإلكتروني تعرقل مصالح المواطنين

منذ الايام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، بدأت مشاكل المشتركين الراغبين بدفع فاتورة الإنترنت والهاتف الثابت عن طريق الدفع الإلكتروني، بعدم مقدرتهم على ذلك، ما أدى بنهاية المطاف لقطع الخدمة عنهم.'



وأكد العديد من المشتركين، أنه حاول دفع فاتورة الإنترنت عبر “كاش سيرياتيل” لكن التطبيق المخصص لم يستجب، وعند محاولته دفعها عند أحد المحال أيضاً لم يستطع لأن الموقع المخصص لدفع الفواتير أيضاً لم يستجيب، وانتهى به الأمر بقطع خدمة الإنترنت.



واضاف مشترك آخر: كانت هناك مشكلة أخرى بتطبيق معاملاتي الذي لم يظهر لي قيمة الفاتورة عند الاستعلام عن الأمر، بل بالعكس كان يظهر لي أنه ليس هناك فواتير على رقمي، لكن تفاجأت بقطع خدمة الإنترنت وأن هناك فاتورة متأخرة، ولم أستطع دفعا بسبب مشاكل بالموقع المخصص لدفع الفواتير وكذلك تطبيقات الكاش.



ورداً على تلك الشكاوى، أفاد مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان، لموقع اثر برس، بأن الخدمة متاحة في كل البنوك، وسبب عدم تمكن البعض من الدفع هو أن المشترك (دافع الفواتير) لا يعرف آلية استخدامها أو أن (المفوتر) خرج عن الخدمة وفي هذه الحالة لا علاقة للمصرف بذلك؛ بإمكان المشترك المحاولة مرة أخرى فقد يكون هناك ضغط على الشبكة، مضيفاً: خدمتا كاش ومعاملاتي تطبيقاتها الأساسية من شركة سيرتيل و MTN).



وذكر سليمان، أنه في الفترة الأخيرة حدثت مشكلة بالدفع لمؤسسة المياه وريفها ورسوم جامعة دمشق ولكن تم تدارك المشكلة وعادت الأمور إلى طبيعتها.



من جهته، أوضح مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات المهندس فراس البدين، أنه عقب قرار حكومي بتحصيل الفواتير الهاتفية للهاتف الثابت عن طريق الدفع الإلكتروني حصراً، هيأت السورية للاتصالات البيئة فنياً وتقنياً لذلك إضافة للتعاون مع كافة المصارف المرتبطة مع منظومة الشركة السورية للمدفوعات لتسهيل فتح الحسابات، ومع شركتي الخلوي سيريتل و MTN.



وأضاف أنه بالنسبة للمستخدمين الذين لا يمكنهم التعامل مع الأمور الفنية عبر قنوات الـدفع الإلكـتروني، تم القيام بحملة توعية تشمل كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل SMS لهم.



وبين البدين، أنه مع بداية العام الحالي تحولت كافة عمليات الجباية إلى عمليات دفع إلكتروني وأنه في البداية كان يتم التحدث عن آلاف من المشتركين يدفعون إلكترونياً، أما اليوم مع بداية تطبيق الدفع الإلكتروني بات الحديث عن مئات الألوف، وحسب التقارير الواردة تبين أنه يجري تنفيذ 200 ألف عملية دفع إلكتروني تقريباً في اليوم الواحد.



يذكر أن السورية للاتصالات أعلنت العام الماضي أن تسديد فواتير خدماتها سيصبح حصراً عبر وسائل الدفع الإلكتروني اعتباراً من 2/1/2024.



كما حددت مراكز مؤقتة للدفع النقدي، وهي مركز (النصر) لدمشق وريفها، ومركز (8آذار) للاذقية، ومركز (طرطوس1) لمحافظة طرطوس، ومركز (السويداء الأول) للسويداء، ومركز (البعث) للقنيطرة، ومركز (درعا المحطة) لمحافظة درعا، ومركز (القوتلي) لمحافظة حمص، ومركز (القوتلي) في حماة، ومركز (الجميلية) في حلب، ومركز (الحسكة الأول) في القامشلي لمحافظة الحسكة، ومركز (خان شيخون) في إدلب، ومركز (دير الزور الثاني) لمحافظة دير الزور.



والمصارف المرتبطة مع منظومة الدفع الإلكتروني هي: بنك سوريا والمهجر، البنك العربي، بنك سوريا والخليج، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، بنك بيبلوس، مصرف الإبداع للتمويل الأصغر، بنك الشرق، المصرف التجاري، المصرف العقاري، بنك البركة، بنك الشام، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك سوريا الدولي الإسلامي، إضافة لشركتي الاتصالات الخلوية سيريتل و MTNعبر خدمة “كاش”.