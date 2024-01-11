11-01-2024
وسيم قطان يمتدح مشروعه الإستثماري في مجمع يلبغا
كشف مستثمر مجمع يلبغا في دمشق وسيم قطان لبرنامج، أن المجمع سيكون "داون تاون" سورية عند انتهائه، وسيجري العمل على تجميل محيطه بالتعاون مع محافظة دمشق، بما يتضمن شارع الثورة، ساحة المرجة والبحصة، كما سيصبح خالياً من "البسطات" بعد بدء عمل الأسواق التفاعلية المخصصة لها.
وأكد قطان، لإذاعة شام اف ام، أن كلفة المشروع وصلت لأكثر من مئة مليار ليرة، كما سيحافظ على اسم مجمع "يلبغا" ولن يغيره.
وأوضح أن الطابق الأرضي استثمر بالكامل وجزء من الطابق الأول، في حين يستكمل تأمين الكهرباء في الطوابق الأخرى، وعند استثمار بقية الطوابق سيكون المجمع جاهزاً خلال عشرة أشهر، ولكن اليوم بسبب الضائقة المادية التي تمر بها البلاد هناك تحديد للمستوردات وبالتالي تحجم الناس عن العمل، خاصةً أن المساحات به تجارية وتفوق 30 ألف متر مربع.
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