رسالة أمريكية لطهران تعرض تسوية كبرى في المنطقة

أكد السفير الإيراني في دمشق، حسين أكبري، أن الولايات المتحدة قد قامت بمراسلة إيران للتفاوض بشكل شامل حول قضايا المنطقة، وليس بشكل جزئي.

أشار أكبري إلى أن وفدًا من دول الخليج قد نقل هذه الرسالة إلى طهران قبل فترة قليلة.

وفقًا لتصريحات المسؤول الإيراني، فإن واشنطن تسعى إلى تجنب الانخراط في صراع واسع النطاق، وتسعى بدلاً من ذلك إلى جذب انتباه تل أبيب للمساهمة في استقرار المنطقة.

على الرغم من نفي المسؤولين الإيرانيين لهذا الادعاء، إلا أننا سنتطرق إلى احتمالية وقوعه ونسلط الضوء على ذلك.

قبل السابع من أكتوبر، كانت أولوية واشنطن هي تجنب أي تصعيد في الشرق الأوسط نظرًا لتركيزها على التصدي للتحديات في أوكرانيا.

تطورات المنطقة تحدث خارج إطار الأولويات الحالية لواشنطن، التي كانت تركز على سياق آخر.

فما الذي قد تتوقعه واشنطن من طهران؟ خاصةً مع تأكيد طهران على عدم جاهزيتها للتفاوض حول حلفائها في المنطقة.