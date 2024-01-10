يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات
– وزارة الصحة الفلسطينية : :ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 96 على قطاع غزة إلى 23357 شهيداً و59410 جرحى
– وزارة الصحة الفلسطينية : الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 147 شهيداً و243 جريحاً
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بوابل من قذائف الهاون تمركزاً لجنود وآليات العدو الإسرائيلي جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الإسرائيلي العسكرية بوابل من قذائف الهاون بمحيط منطقة المحطة في خان يونس جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في جباليا شمال قطاع غزة.
– عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية: المغالطات التي يرددها بلينكن مرفوضة وتبريره لجرائم الإبادة الجماعية يعكس مدى التورط الأمريكي فيها
– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي وإصابة آخر خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 15.
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف طيرن الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
-وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 9.
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