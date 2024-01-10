عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 96 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال شن خلال الساعات الماضية غارات كثيفة على منازل الفلسطينيين في حي تل السلطان برفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع ومخيمي البريج والمغازي وسطه وجباليا شماله، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات الصواريخ صوب المنازل في منطقة الواحة والسودانية وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وقبالة سواحل المنطقة الوسطى والجنوبية من القطاع ما أدى إلى عشرات الجرح.

كما استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح برصاص قوات الاحتلال المتمركزة على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على القطاع إلى 23210 شهداء و59167 جريحاً.