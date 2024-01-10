الجيش يسقط سبع طائرات مسيرة للإرهاببين بريفي حلب وإدلب

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة على اتجاهي ريفي حلب وإدلب هجوماً شنته التنظيمات الارهابية بالطائرات المسيرة على المناطق الآمنة المجاورة، وأسقطت سبع طائرات ومنعتها من الوصول إلى أهدافها.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم أن “وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب تمكنت من تدمير وإسقاط سبع طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية للاعتداء على نقاط الجيش والمناطق المدنية الآمنة”.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي تصدت وحدات الجيش العاملة بريفي حلب وحماة لاعتداء التنظيمات الإرهابية بالطائرات المسيرة، وأسقطت ودمرت سبعاً منها.