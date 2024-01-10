أول دولتين تتقدمان بطلبات إدخال الذهب الخام إلى سورية.. من هما؟

أفاد غسان جزماتي، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، بأنه من المتوقع إصدار التعليمات التنفيذية للقانون الناظم لعمليات إدخال الذهب الخام إلى سورية في الأيام القادمة.

وكشف جزماتي أن التجار هم أكبر الطلبة على تلك العمليات، وأغلبهم يأتون من الإمارات العربية المتحدة، وخاصة إمارة دبي، إضافة إلى ألمانيا، مشيرًا إلى أن الطلبات تتعلق بالذهب عيار 21 قيراط.

وفيما يتعلق بالأقاويل حول السعي لاستصدار قانون يعاقب على مخالفة التسعيرة الرسمية للجمعية، أكد جزماتي أن التسعيرة ملزمة ولا يجوز بيع الذهب بأسعار تتجاوزها.

وأضاف أن الجمعية مستعدة لاستقبال أي شكوى في هذا السياق والعمل على حلها.

وكان جزماتي قد أشار سابقًا إلى تدخل الجمعية في حل مشاكل متعددة من هذا النوع، مع التأكيد على توجيه أي صائغ للقضاء في حال عدم الامتثال للتسعيرة وعدم التعاون مع الجمعية، وفقًا للقوانين والأنظمة.

يذكر أن قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية صدر رسميًا في 21 كانون الأول 2023، مما يسمح للمقيمين وغير المقيمين بإدخال الذهب الخام دون الحاجة إلى إجازة استيراد، ويسمح أيضًا بإدخال الذهب الخام بصحبة المسافر.



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