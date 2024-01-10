رفع البنزين العادي 500 ليرة وتخفيض المازوت الحر 5 ليرات

أطلقت وزارة التجارة الداخلية قرارًا حديثًا يتعلق بأسعار المحروقات في سورية.

وفقًا للتفاصيل الجديدة في القرار، فإن سعر ليتر البنزين العادي ارتفع من 9 آلاف ليرة إلى 9500 ليرة.

أما الأوكتان 95 فشهد ارتفاعًا من 12160 ليرة إلى 12430 ليرة، بينما انخفض سعر طن الغاز السائل من 10 ملايين و483 ألف و730 ليرة إلى 10 ملايين و349 ألف و620 ليرة.

أما ليتر المازوت الحر، فقد شهد انخفاضًا بسيطًا من 10900 ليرة إلى 10895 ليرة.

تعتبر هذه الزيادة هي الثالثة خلال فترة قصيرة، والثانية منذ بداية عام 2024، حيث تم في الفترة الماضية رفع سعر مازوت المركبات.

وقد جاءت هذه القرارات بعد تداول شائعات حول احتمال زيادة في أسعار البنزين، ويبدو أن الحكومة تسعى لتجنب خيبة آمال المواطنين في ظل قرارات الرفع المستمرة.

من جهة أخرى، ارتفع سعر ليتر المازوت في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة للتر الواحد، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء.

