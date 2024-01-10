تقرير: الانتخابات الرئاسية الأميركية “أكبر خطر على العالم

صرحت مجموعة أوراسيا الاستشارية لتحليل المخاطر يوم الاثنين بأن الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024 قد تشكل أكبر تحدي سياسي للعالم، بغض النظر عن نتيجتها، ويرجع ذلك إلى “استخدام سيء لأقوى مؤسسات الديمقراطية في العالم.

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسة تحليل المخاطر السياسية إلى أن الانتخابات المزمعة في الخامس من نوفمبر “ستمثل اختبارًا للديمقراطية الأميركية بمستوى لم يشهده البلد منذ نحو 150 عامًا”، مشيرة إلى احتمال حدوث تفاقم للانقسامات في المجتمع والاضطرابات في المؤسسات السياسية والمكانة الدولية للبلاد.

وأكد التقرير أن نتيجة الانتخابات، التي تقتصر في الأساس على اثنين من المرشحين حالياً، ستترك آثارًا سلبية على النسيج الاجتماعي الأميركي ومؤسساتها السياسية والتفاعل مع المجتمع الدولي وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأوضح التقرير أن إذا فشل دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأكثر فرصة حاليًا، في الفوز مرة أخرى أمام الرئيس جو بايدن، فقد يشكك ترامب في نزاهة العملية الانتخابية ويحث على حملات تخويف واسعة النطاق ضد مسؤولي الانتخابات، وفي حال فوز بايدن بولاية ثانية، قد تواجه الولايات المتحدة “أزمة سياسية غير مسبوقة” في ظل تهديد بتورط ترامب في قضايا قانونية.

وأشارت مجموعة أوراسيا الاستشارية إلى أن العنف في الشرق الأوسط يشكل ثاني أكبر تهديد عالمي، حيث يمكن أن تكون حرب إسرائيل وحماس المرحلة الأولى من نزاع واسع في عام 2024، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير تصاعد التوترات في أوكرانيا، مع انقسام متوقع في البلاد وسعي كييف لاستعادة المناطق التي احتلتها روسيا.