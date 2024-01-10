استهداف دورية أمنية بريف القامشلي

تعرضت دورية أمنية في ريف القامشلي الجنوبي لهجوم من قبل مهاجمين مجهولين، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الدورية وإصابة اثنين آخرين أثناء أدائهم مهامهم في المنطقة.

وأكد مصدر موثوق أن الدورية، التي كانت تتألف من أربعة أفراد، كانت متجهة إلى قرية السويدية بريف القامشلي الجنوبي لاعتقال أحد المطلوبين، عند دخولهم القرية، تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل خمسة أشخاص، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الدورية في الرأس ووفاته فوراً، وكذلك إصابة اثنين آخرين، أحدهم في الرأس والآخر في القدم، ويتمتعان بحالة صحية مستقرة وفقاً لموقع أثر برس المحلي.

وأشار المصدر إلى أن المنطقة شهدت توترًا بعد الحادثة، مع مخاوف من اندلاع صراع عشائري، حيث كان الشخص الذي فارق الحياة ينتمي إلى عشائر عربية، وكذلك المستهدفين الذين يعتبرون من أبناء العشائر العربية وقد ارتكبوا جرائم سابقة، وفقًا لتقديرات السكان، وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة وقعت بالقرب من قرية تل عودة في ريف القامشلي الجنوبي.

وأوضح المصدر أن الهجوم على الدورية جاء في إطار حملة استهداف أمنية لمكافحة بائعي ومروجي المخدرات، حيث كان الهدف من هذه المجموعة هو تقليل هذه الأنشطة الغير قانونية، خاصة في المناطق القريبة من سيطرة الحكومة السورية.

كانت الجهات الأمنية في القامشلي قد تمكنت في العام الماضي من ضبط مساحة تبلغ 2 دونمًا زرعت بنبات الحشيش المخدر، وألقت القبض على مجموعة من الأفراد العاملين في هذا المجال، وأكدت المصادر في ذلك الوقت أن هناك أشخاصًا من خارج المنطقة استأجروا هذه الأراضي، استغلاً جهل أصحابها بنبات الحشيش.