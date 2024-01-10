القبض على قاتل فتاة في كفرسوسة بعد تفاقم خلاف مادي بينهما

ألقت قسم شرطة كفرسوسة في دمشق القبض على الجاني البالغ من العمر ثلاثين عامًا، الذي ارتكب جريمة قتل بحق فتاة في الثلاثينات من العمر نتيجة لخلافات مالية بينهما.

وفقًا للتقرير الوارد من وزارة الداخلية، تلقى القسم إخبارًا من أحد المواطنين يفيد بوجود جثة فتاة على سطح المنزل الذي يشترك في سكنه الجاني مع شقيقه وأقاربهم في منطقة كفرسوسة، فور وصول دورية الشرطة إلى المنزل، كان الجاني (كنان، س)، ابن شقيق مقدم البلاغ، ينتظر أمام المنزل، وعند مشاهدته للدورية، حاول الهروب وهدد بسكين حلاقة، إلا أن الشرطة تمكنت من التعامل معه واعتقاله، حيث تم اقتياده إلى مركز القسم.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وبعد الكشف الطبي والتحقيقات القضائية، تبين أن الفتاة الضحية هي (غالية، ج)، من مواليد عام 2003، وسُبب وفاتها هو النزف وتكدم الدماغ. تم تسليم الجثة لأهلها.

وحسب وزارة الداخلية السورية فخلال التحقيق، اعترف الجاني بدوره بأنه جذب الفتاة إلى المنزل لحل الخلاف المالي بينهما، ومع تفاقم الخلاف، اندلعت مشادات انتهت بخنقها وضربها على رأسها، مما أدى إلى فقدانها الوعي ووفاتها.

