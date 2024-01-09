قلى وجرحى في انهيار أرضي بإندونيسيا

09-01-2024

قلى وجرحى في انهيار أرضي بإندونيسيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون، جراء انهيار أرضي في منطقة سوبانغ بمقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا.

ونقلت وكالة شينخوا عن وكالة تخفيف آثار الكوارث الإندونيسية قولها: “إن الهطولات المطرية الغزيرة تسببت في انهيار أرضي أدى إلى وقوع هذا العدد من الضحايا”، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

وألحق الانهيار الأرضي أضراراً بالعديد من المباني والحقول الزراعية، فيما دعت السلطات إلى البقاء في حالة تأهب لمواجهة أي تداعيات لموجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط في المنطقة.

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