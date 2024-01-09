أسئلة الرياضيات المؤتمتة تثير استياء الطلاب

أثارت أسئلة الرياضيات المؤتمتة لطلاب الشهادات في امتحانات الأحد، ضجة واسعة من الطلاب الذين أكدوا أنها كانت صعبة، والنماذج التي وزعت في قاعات الامتحان لا تشبه النموذج الذي عممته وزارة التربية منذ فترة.

وردا على ذلك، قال وزير التربية محمد عامر مارديني، إنه خلال الجولة التي قام بها على عدد من المراكز والاستماع للطلاب لم يسمع أي ملاحظة سلبية على جوهر الأسئلة المؤتمتة، وتحدث البعض من الطلاب عن المدة الزمنية للامتحان.

وأضاف ماردين: إن جوهر هذه الدورة التدريبية هو التعرف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وتجاوزها في الامتحانات العامة، لأن مركز القياس والتقويم بما يضمه من نخبة المختصين في المناهج في سورية سيقوم بتحليل نتائج هذه الدورة التدريبية بكل تفاصيلها، ويتم الأخذ بجميع الملاحظات.

وأشار وزير التربية إلى أنه لا يوجد أي سؤال من خارج المنهاج مطلقاً، والذي يدعي وجود سؤال من هذا القبيل عليه أن يثبت ذلك.

وفيما يتعلق بتوزع الأسئلة، بين مارديني، أن هناك 25 بالمئة من الأسئلة للتذكر و50 بالمئة للتحليل، و25 بالمئة للتميز والإبداع، وهذه النسب ستدرس من جديد بعد هذه الدورة التدريبية وتعتمد معايير جديدة تتناغم مع نتائج هذه الدورة.

وطمأن وزير التربية الطلاب بأن أي سؤال سيكون عليه إجماع بأنه شكل أي إربكاك للطلاب سيتم حذفه من السلم وتوزيع علامته على باقي الأسئلة.

الوطن