وعود بتخفيف التقنين الكهربائي

أعلنت وزارة الكهرباء، عن إصلاح خط الغاز "مخرج معمل ايبلا" الذي تسبب في انخفاض توريدات الغاز لتوليد الكهرباء.

وكشف مصدر في وزارة الكهرباء، أن حجم التوريدات اليومية من مادة الغاز يصل لحدود 6 ملايين متر مكعب، على حين حافظ تواتر واردات مادة الفيول على حاله خلال الفترة الماضية عند حدود 5 آلاف طن يوميا.

وبيّن أنه رغم توقف معمل الأسمدة في حمص عن العمل مع منتصف الشهر الماضي "كانون الأول" وتحويل مخصصاته لإنتاج وتوليد الكهرباء، إلا أنه معمل الأسمدة عاد بعد 4 أيام للعمل لاستجرار الغاز الذي تم تحويله للكهرباء على أن يتوقف عن العمل مع 15 الشهر الجاري "كانون الثاني"، حتى خريف العام الجاري وبناء على هذا التوقف ستحصل الكهرباء على مخصصات المعمل التي تصل لحدود 1.2 مليون متر مكعب يومياً.

وأضاف المصدر: هذا سيسمح بزيادة كميات التوليد ما بين 300- 350 ميغاواط سيتم العمل على إدخالها للشبكة وهو ما يحقــق زيــادة في توليد الطاقة الكهربائية تزيد على 15 بالمئة من إجمالي كميات الطاقة المنتجة خلال الأيام الأخيرة والتي تقترب من 2 ألف ميغاواط.

وحول أثــر هذه الكميات على الشبكة، أوضح أنها حكماً ســتدعم حالة التغذيــة على الشــبكة لكن عامل ارتفاع الطلب على الكهرباء وخاصة مع حالة الطقس البارد وزيادة الاستجرارات تسهم أيضاً من جانب اخر بتحديد أثر تحســن واقــع الكهربــاء على الشبكة وساعات وبرامــج التقنين المنفذة حالياً.

يذكر أن تقنين الكهرباء في سورية، لا يزال على وضعه في عموم المحافظات السورية، حيث يعم الظلام الدامس، بالتزامن مع موجة برد قارس وعدم وجود مازوت للتدفئة، وعدم القدرة على شراء الحطب أو البدائل الأخرى!

الوطن