لابيد يدعو لإقالة نتنياهو… وتشكيل حكومة بديلة

دعا الزعيم الإسرائيلي للمعارضة، يائير لابيد، إلى إقالة حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، أشار لابيد إلى ضرورة وجود حكومة ورئيس وزراء جدد في إسرائيل، كما دعا بيني غانتس إلى الاستقالة من حكومة الطوارئ التي تدير الحرب الحالية.

وفي الشهر الماضي، انتقد لابيد نتنياهو، معتبرًا أن الثقة التي يتمتع بها بين الإسرائيليين قد تلاشت، وأكد أن “حكومة إسرائيل لا تزال غير قادرة على تحديد هدف استراتيجي واضح للحرب في قطاع غزة” وفقاً لسكاي نيوز عربية.

مع دخول الحرب في غزة شهرها الرابع، تستمر الخلافات بين نتنياهو وأعضاء حكومته، وكذلك بينه وبين قادة الجيش.