4 نماذج أسئلة بالقاعة الواحدة.. وزير التربية: النماذج المنتشرة على الإنترنت فيها أخطاء

أوضح وزير التربية محمد عامر مارديني ان الهدف من الامتحان الموحد المؤتمت هو تدريب طلاب الشهادة الثانوية وتهيئتهم لتطبيقه في الامتحان النهائي؛ مشيراً إلى أنه تم إتباع الطريقة الموضوعية في طرح الأسئلة حيث أن التصحيح سيتم بأسلوب مؤتمت.

وقال مارديني: “بعد صدور نتائج الامتحان المؤتمت الذي يجري حالياً في الفصل الدراسي الأول سيتم دراسة نتائجه من قبل مركز القياس والتقويم للحصول على الإحصائيات اللازمة بما فيه تقدير صعوبة الأسئلة والوقت اللازم لكل سؤال”.

وأكد مارديني أنه تمت مراعاة الفروق الفردية لدى الطلاب أثناء وضع الأسئلة من قبل الموجهين الاختصاصيين أصحاب الخبرة.

وختم وزير التربية محمد عامر مارديني كلامه داعياً جميع الطلاب بالاعتماد على النماذج التي نشرتها الوزارة سابقاً على موقعها الإلكتروني وعلى صفحتها الخاصة على موقع “فيسبوك” وعدم اللجوء للنماذج التي تنشرها صفحات التواصل الاجتماعي كونها تتضمن أخطاء علمية.

بدوره، مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أكد أنه لمس أريحية من قبل الطلاب، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي شكوى حول أسئلة الامتحان المؤتمتة.

وأوضح فاتي : أنه تم وضع 4 نماذج في القاعة الواحدة؛ مشيراً إلى أنه تم تطبيق نظام الأسئلة المؤتمتة بكافة المدارس الثانوية في سوريا.

وقال فاتي: “إذا لم يكن الطالب قد حفظ المادة وفهمها بالدرجة الأولى لن يستطيع الإجابة على الأسئلة المؤتمتة بسهولة؛ وبالتالي يجب أن يفهم الطالب نص السؤال حتى يرصد الإجابة الصحيحة فإذا لم يحضر المادة بشكل جيد وبتفاصيلها كاملة لن يتمكن من الإجابة؛ فالطالب الذي يعتمد على موضوع الحفظ البصم سيجد الأسئلة صعبة وإجاباته مغلوطة”.

وأضاف مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي : “الأسئلة المؤتمتة لصالح الطالب وبالتالي تحفزه من أجل الدراسة بشكل جدي وفهم المادة فهماً معمقاً حتى يستطيع أن يعرف تماماً المطلوب من السؤال ويكون من السهل عليه اختيار الإجابة؛ وليكون لديه الخبرة للإجابة في الامتحان النهائي الذي ستكون أسئلته مؤتمتة بالمطلق؛ وهي فرصة للتمهيد وليست للتجربة إنما هي للاستمرار حكماً”.

يذكر أنه يتقدم نحو 150 ألف طالباً للامتحان الموحد المؤتمت في جميع فروع الشهادة الثانوية بالمحافظات كافة حيث يشمل الامتحان مادتي الرياضيات للفرع العلمي والفلسفة للفرع الأدبي واللغة العربية للفروع العلمي والأدبي والشرعي والمهني.

ويوم الخميس الفائت، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً ينص على السماح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدم لدورة امتحانية واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد على أن يبدأ تطبيق هذا النظام ابتداء من العام الدراسي القادم 2024-2025.

اثر برس