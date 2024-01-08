تعرّف على أقوى جوازات السفر حول العالم لعام 2024.. وأين سورية في ترتيبها؟!

أصدرت منصة passportindex للعام الجاري 2024، ترتيبا لأقوى جوازات السفر حول العالم.

وذكرت المنصة، أن هذا التصنيف يعتمد على عدد وجهات السفر التي يستطيع مواطنو دولة معينة السفر إليها بدون استصدار تأشيرة مسبقاً، أو حصوله على التأشيرة فور الوصول إلى الوجهة المقصودة.

وتصدر جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة، ترتيب أقوى جوازات السفر حول العالم، حيث يتيح لحامله دخول 180 دولة، منها 127 دولة بلا تأشيرة مسبقة، 53 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.

وتشاركت مجموعة من الدول في المرتبة الثانية في ترتيب أقوى جوازات السفر حول العالم في 2024، وجميعها دول أوروبية (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا).

وفي المرتبة الثالثة في تصنيف passportindex ، جاءت كل من السويد وفنلندا ولوكسمبورغ واستراليا وسويسرا.

وتشاركت كل من (الدنمارك وبلجيكا والبرتغال وبولندا وأيرلندا) في المرتبة الرابعة بترتيب أقوى جوازات السفر حول العالم في 2024. بينما تشاركت كل من (اليونان والنرويج وتشكييا والمملكة المتحدة وهنغاريا وكوريا الجنوبية) في شغل المركز الخامس.

وتذيل جواز السفر الخاص بدولة سورية قائمة جوازات السفر حول العالم، في المرتبة الـ 96 وفق التصنيف المشار إليه، كأضعف جواز سفر في العالم.، حيث يتيح جواز السفر السوري السفر إلى 9 دول بدون تأشيرة، و31 دولة بتأشيرة لدى الوصول.

وتلى جواز السفر السوري في قائمة الأسوأ، وفي المرتبة 95 ، جواز السفر الأفغانستاني، والذي يتيح السفر إلى 7 دول بدون تأشيرة مسبقة و34 دولة بتأشيرة لدى الوصول، وفي المرتبة الـ 94 جاء جواز السفر العراقي، والذي يتيح السفر إلى 11 دولة بدون تأشيرة مسبقة، و32 دولة بتأشيرة لدى الوصول.

وحل جواز السفر الصومالي في المرتبة الـ 93، إذ يتيح السفر إلى 13 دولة بدون تأشيرة مسبقة، و33 دولة بتأشيرة عند الوصول، وفي المرتبة الـ 92 جواز السفر الباكستاني، والذي يتيح السفر إلى 12 دولة بدون تأشيرة مسبقة، و35 دولة بتأشيرة عند الوصول.

