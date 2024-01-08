الصادرات السورية ترتفع بنسبة 60 بالمئة..والمنتجات السورية تصدر لـ103 دول
كشف معاون وزير الاقتصاد شادي جوهر، أن هناك ارتفاعاً بنسبة الصادرات حوالي 60% عن العام الماضي، وانخفاض بقيم المستوردات 20– 25%، وبذلك هناك تحسن بوضع الميزان التجاري بالنسبة للتجارة الخارجية.
وقال جوهرة، إن المنتجات السورية تصدر لـ 103 دول رغم العقوبات المفروضة عليها، ويجب دعم وتحفيز هذا التصدير لما يعود من فوائد على خزينة الدولة.
وبيّن أن المواد الزراعية تشكل كتلة كبيرة من الصادرات، تليها المواد الغذائية المصنّعة، ومن ثم بعض منتجات الصناعات التحويلية، لافتاً إلى اتباع سياسة ترشيد الاستيراد كمنع استيراد المواد الكمالية بالمطلق، واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، وأي مادة لا يغطي إنتاجها المحلي حاجة البلاد.
يذكر أن التصدير تسبب بإشعال الأسعار في الأسواق، لا سيما الخاصة بالمواد الغذائية، والتي اتخذ منها التجار ذريعة لتبرير أطماعهم.
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