08-01-2024
البسطات ستزال جميعها..الساحات والأسواق التفاعلية أصبحت شبه جاهزة
أشار عضو مجلس محافظة دمشق جلال قصص، إلى أن "البسطات" التي عادت في عدة مناطق بدمشق، ستزال جميعها، حيث إن بعض المخالفين لم يرتدع على الرغم من تسوية كل مخالفاتهم.
وقال قصص لإذاعة شام اف ام: ساحات البسطات والأسواق التفاعلية أصبحت شبه جاهزة والأولوية للأشخاص المسجلين على مساحات، وسيكون لذوي الشهداء والجرحى قسم مخصص لهم، وبدأ توزيع المناطق المهيأة لها.
وأوضح قصص، لإذاعة شام اف ام، أن الساحات والأسواق الخاصة بالبسطات ستشهد إقبالاً كبيراً عند تفعيلها، لأن أماكنها اختيرت بحيث يستطيع الناس الذهاب إليها سيراً.
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