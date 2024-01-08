أسعار شحن الحاويات بين أوروبا وآسيا وامريكا تشهد قفزة كبيرة والسبب؟

شهدت أسعار شحن الحاويات، بين أوروبا وآسيا وامريكا قفزة، بسبب التهديدات التي تتعرض لها سفن الشحن في البحر الأحمر.



ووفقاً للبيانات الصادرة عن موقع Freightos.com، قفز السعر الفوري لشحن البضائع في حاويات طولها 40 قدماً من آسيا إلى شمال أوروبا بنحو 173% إلى 4 آلاف دولار، مقارنة بالمستويات التي سبقت تحويل المسارات في منتصف كانون الأول.



ووفقاً للبيانات، زادت تكلفة شحن السلع من آسيا إلى البحر المتوسط إلى 5175 دولاراً، كما طلبت بعض الجهات أسعار أعلى من 6 آلاف دولار عن الفترات التي تبدأ من منتصف كانون الثاني.



كما ارتفعت الأسعار من آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة 55% إلى 3900 دولار للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً.



وقال رئيس الأبحاث لدى Freightos إن تكلفة الخدمات من آسيا إلى شمال أوروبا والبحر المتوسط هي أكثر من ضعف مستوياتها في كانون الثاني 2019.



كما أظهر مقياس آخر منفصل للأسعار وهو Drewry World Container Index تضاعف تكلفة الشحن من الصين إلى أوروبا منذ الحادي والعشرين من كانون الأول، فيما زادت أسعار الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس 30%.



كما أعلنت عدد من الشركات رسوماً إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط في ظل زيادة حدة المخاطر.



وكانت التوترات التي شهدها البحر الأحمر بفعل ضرب الحوثيين على السفن ذات الصلة بإسرائيل، قد دفعت بعض شركات الشحن إلى تعليق الإبحار في البحر الأحمر واختيار طريق رأس الرجال الصالح بدلاً من ذلك.



يذكر أن البحر الأحمر هو ممر ملاحي ذو أهمية نظامية ويتعامل مع أكثر من 19 ألف سفينة تعبر سنوياً.