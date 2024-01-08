ترامب: بايدن قد يتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة ويدمر الولايات المتحدة

قال الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، إن الرئيس الحالي جو بايدن قد يشعل حرباً عالمية ثالثة ويسبب دماراً للبلاد في العشرة أشهر الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية أيوا، حيث أكد أن الإدارة الحالية قد لا تتعامل بشكل صحيح، وقد ينتج عن ذلك نزاع عالمي, وشدد على أنه لو كان رئيساً، لما اندلعت الأزمات في أوكرانيا وفلسطين، ولكان قادراً على السيطرة على الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفقاً لما نقلته وكالات أنباء روسية.

وأوضح ترامب أنه يمتلك القدرة على التفاوض مع زعماء العالم، خاصةً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشار إلى أنه يفضل التعامل مع أولئك الذين يمتلكون أسلحة نووية, وفي سياق آخر، وصف نفسه بأنه المرشح الوحيد القادر على إنقاذ البلاد من حرب عالمية ثالثة.

من ناحية أخرى، رد بايدن في خطاب ألقاه في بنسلفانيا على تصريحات ترامب، معتبرًا أنه “مستعد للتضحية بالديمقراطية من أجل الوصول إلى السلطة”, ورفض ترامب الاتهامات التي وجهها بايدن بتشكيل تهديد للديمقراطية، مؤكدًا أنهم يستخدمون الحكومة كسلاح.

وأشار ترامب أيضًا إلى أن بايدن غير قادر على إدارة حتى متجرًا صغيرًا، معبرًا عن رفضه للتهديدات المزعومة للديمقراطية, جدير بالذكر أن بايدن قد أطلق حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024، حذر فيها من خطر ترامب على الديمقراطية بعد هجوم الكابيتول.