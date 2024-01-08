الشرطة تغلق حي الشعلان في دمشق أمام السيارات

أغلت الشرطة في دمشق شوارع حي الشعلان وسط العاصمة ، استجابةً لطلب من أهالي الحي الذين تقدموا به لمحافظة دمشق.

و قررت شرطة العاصمة حظر مرور السيارات في الشارع ليلاً من “الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل” لغير السكان الذين يعودون إلى منازلهم, وجاء هذا الإجراء استجابةً لمطالب أهالي الحي الذين أبدوا استياءهم من إزعاج السيارات ليلاً.

ووفقًا لتصريحات الأهالي، فقد قدموا شكوى لمحافظة دمشق بشأن إزعاج السيارات لهم ليلاً، وذلك بسبب تشغيل الأغاني بصوت مرتفع أو الأنشطة التي يقوم بها بعض الشبان مثل “تشفيط” السيارات حسب موقع سناك سوري.

وفيما سمحت الشرطة بمرور السيارات في الطريق الرئيسية فقط، والتي تمتد من دار السلام في اتجاه شارع الحمرا، تم منع مرور السيارات في باقي الشوارع الفرعية, يُذكر أن حي “الشعلان” يقع وسط العاصمة دمشق ويعتبر مكانًا حيويًا يضم أسواقًا ومطاعم، ويُعد وجهة رئيسية للشبان خلال الليل.

