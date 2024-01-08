زيارة بلينكن للمنطقة العربية.. ما الجديد الذي يحمله ؟

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسطنبول في إطار جولة في الشرق الأوسط تركز على الأوضاع في قطاع غزة, ومن المقرر أن يقوم بلينكن بزيارة لخمس دول عربية،إضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية، في جولة تعتبر الرابعة في المنطقة منذ بدء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد اعتبر مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن “زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط تأتي في سياق حساس بسبب فشل إسرائيل في تحقيق السيطرة العسكرية على قطاع غزة، مع التصعيد الصاروخي من شمال غزة نحو تل أبيب وعسقلان في بداية العام الجديد”,وأشار إلى أن هذه الأحداث ترسل رسالة إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأن المقاومة لا تزال قوية ومستعدة.

من جهته، قال نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، إن “زيارة بلينكن تأتي في ظل ظروف سياسية وعسكرية صعبة، خاصة مع تكبد إسرائيل خسائر كبيرة خلال الهجوم على غزة”,ورأى أن المشاهد التي بثتها المقاومة الفلسطينية تظهر حجم الخسائر والأزمات الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.

من جهة أخرى، اعتبر أسامة شعث، السياسي الفلسطيني وأستاذ العلاقات الدولية، أن “زيارة بلينكن لا تزيد عن كونها جولة استكشافية لتقييم المواقف الإقليمية العربية بشأن مرحلة ما بعد حرب غزة”,ورأى أن إدارة واشنطن فشلت في توقع استجابة نتنياهو للتحركات الميدانية.

يأتي هذا في سياق تصاعد التوتر في المنطقة بين إسرائيل وحركات المقاومة، وتحديداً مع التطورات الأخيرة في قطاع غزة والتوترات الداخلية في إسرائيل.

وكالات

