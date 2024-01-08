سوريا على موعد مع منخفضين جويين خلال الأسبوع الجاري

توقع رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية، شادي جاويش، أن تكون الأجواء في سوريا مستقرة خلال اليوم السبت والأحد، حيث يتوقع وجود ضغط جوي مرتفع في بعض المناطق، وأشار إلى أن الضباب الكثيف الذي ظهر في الصباح سيتراجع تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

وأوضح جاويش أن هناك منخفضين جويين يتوقع أن يؤثرا على سوريا، الأول منتصف هذا الأسبوع (يومي الثلاثاء والأربعاء)، والثاني خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، وتوقع انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال المنخفض الأول، لكنها ستظل أعلى من معدلاتها، في حين سيظهر الانخفاض الواضح خلال المنخفض الثاني بين 12 و13 الشهر الجاري نتيجة للكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض.

وتتجه الرياح في اليومين القادمين إلى أن تكون غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز 65 كيلو مترًا في الساعة، خاصة على المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى ، وحذر جاويش من تشكل أجواء سديمية ومغبرة في المناطق الشرقية والبادية يوم غد الأحد.

بينما شهدت عدة محافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سُجلت أعلى نسبة في تل بيدر بريف الحسكة بلغت 35 مم، وأشارت نشرة مشروع الاستمطار التابعة لوزارة الزراعة إلى توزيع الهطل كالتالي:

في دمشق وريفها: سرغايا 3 مم، والزبداني 1،7 مم، ومضايا 1،3 مم.

في حمص: الناصرة 23 مم، ومرمريتا 22 مم، وشين 10 مم، وقلعة الحصن 9 مم، والعريضة 2 مم، وتلكلخ 1 مم، وتل دو 6،3 مم، والرستن 2 مم.

في طرطوس: القدموس 14 مم، والشيخ بدر 13،3 مم، ومشتى الحلو 17،5 مم، ودريكيش 9 مم، وصافيتا 5،5 مم، وحمام واصل 7،5 مم، والصفصافة 8 مم، وطرطوس 8،4 مم.

في اللاذقية: المزيرعة 1 مم، والقطيلبية 4،5 مم، والبهلولية 5 مم، و0،5 في صلنفة.

في الحسكة: المالكية والهول 11 مم، وهيمو 21 مم، وعامودا والقامشلي 20 مم، والقحطانية 18،5 مم، والجوادية واليعربية 12 مم، والدرباسية وأبو قصايب 15 مم، والحسكة وتل تمر 5،5 مم، ومبروكة 8 مم، وتل بيدر 35 مم، والشدادة 1 مم، والعريشة 9 مم، ومركدة 5 مم.

أثر