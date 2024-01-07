الجيش يُجري عملية تمشيط في البادية السورية

نفذت قوات الجيش السوري عملية تمشيط في البادية السورية يوم الجمعة، رداً على هجوم نفذته خلايا تنظيم “داعش” ضد دورية عسكرية في بادية حمص الشرقية يوم الخميس 4 كانون الثاني.

ووفقًا للمصادر، قامت وحدات من الجيش بعملية عسكرية في جنوب تدمر، بهدف القضاء على فلول وخلايا تنظيم “داعش” التي نشطت في بادية حمص الشرقية، واستهدفت نقاط الجيش ورعاة الأغنام وفقاً لموقع أثر برس المحلي.

بينما أسفرت العملية عن مقتل عدد من أفراد التنظيم، وتدمير آلياتهم، إضافة إلى استعادة أغنام مسروقة وسيارة في منطقة البديع جنوب تدمر.

تأتي هذه العملية بعد هجوم نفذته خلايا “داعش” على دورية للجيش قرب سد وادي أبيض في بادية حمص الشرقية يوم 4 يناير، ما أسفر عن استشهاد جندي سوري وإصابة اثنين آخرين.

ومنذ بداية عام 2024، شهدت البادية السورية تصاعدًا في هجمات “داعش”، ويرجح أن هذا التصعيد يتزامن مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وقد لفت إبراهيم الأمين، رئيس تحرير صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إلى أن الدعم الأمريكي العسكري والدبلوماسي للاحتلال الإسرائيلي قد تسبب في عودة تنظيم “داعش” وتصاعد هجماته ضد الجيش السوري في البادية السورية.

تجدر الإشارة إلى أن تقريرًا نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية يشير إلى عودة تنظيم “داعش” إلى الساحة الإعلامية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول 2023.