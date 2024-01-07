البعث تنتقد الحكومة: عايدت المواطنين بتخفيض دخلهم المنخفض

كانت الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتخفيض أجور المواطنين بنسبة تقدر بحوالي 50% في بداية عام 2023 مفاجئة وغير مألوفة، في اليوم الذي يلي الاحتفال بالعام الجديد، قامت الحكومة بخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بنسبة كبيرة، حيث انخفضت الليرة من 3015 ليرة إلى 4522 ليرة، هذا التخفيض في سعر الصرف أدى إلى تقليص الأجور والرواتب للمواطنين بنسبة كبيرة، وهو تطور غير مسبوق في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقد شهد عام 2023خمس مرات من خفض سعر الصرف ، وهي حالة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، في الثالث من مارس 2023، جرى آخر تخفيض لينخفض سعر الصرف إلى 12625 ليرة، مما أدى إلى تقويض القوة الشرائية للعملة بشكل كبير خلال عام واحد.

وهذا الانخفاض الكبير في القوة الشرائية أثر سلبًا على ملايين العمال، حيث انخفضت قيمة الأجور من 50 دولارًا تقريبًا إلى أقل من 20 دولارًا، على الرغم من الزيادة النسبية الظاهرة في الرواتب بنسبة 100%، أعلن رئيس الحكومة أنه يدرك أن الرواتب غير كافية، ولكن يبدو أن الحكومة لديها صعوبة في العثور على وسيلة لتحسين هذا الوضع، مما يشير إلى الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.

على صعيد آخر، يظهر عدم الرضا لدى الصناعيين السوريين حيال أداء الحكومة، حيث يشكون من عدم استجابتها لمطالبهم المتكررة على مر الأعوام، يثير ارتفاع تكاليف المستلزمات الإنتاجية في الزراعة والصناعة عدم استياءهم، ويُعتبر رفعها مؤشرًا سلبيًا غير مفهوم في ظل تغيّر سعر الصرف.

في النهاية، يتساءل الكثيرون عن إمكانية تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للاعتماد على الموارد الداخلية وتعزيز الاستثمار في القدرات الكبيرة للدولة بدلاً من الاعتماد المستمر على التخفيضات في الأجور ورفع تكاليف الإنتاج.