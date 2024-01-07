الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعلن عن حاجتها للتعاقد مع 39 مواطناً بعقود عمل سنوية

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن حاجتها للتعاقد مع 39 مواطناً ومن في حكمهم بعقود عمل سنوية قابلة للتجديد.

وبينت الهيئة أن عقود العمل ستكون وفق نظام الاستخدام الخاص بها لشغل وظائف على ملاكها من الفئتين الأولى والثانية، بأجر بدء التعيين الموافق للشهادة العلمية والفئة الوظيفية حسب جدول أجور العاملين النافذ في الدولة، وذلك عن طريق إجراء مسابقة.

وحددت الهيئة المؤهلات العلمية والأعداد لكل مؤهل علمي، وعدد سنوات الخبرة المطلوبة بالنسبة للراغبين بالتقدم لشغل وظائف الفئة الأولى، بينما لا يشترط وجود الخبرة بالنسبة للراغبين بالتقدم لوظائف الفئة الثانية.

ويخضع المقبولون بالاشتراك في المسابقة لامتحان تحريري بإجمالي درجات 100 درجة، موزعة على 50 درجة في مجال الاختصاص و50 درجة في المهارات الذاتية والإدارية، ويعتبر ناجحاً كل من حصل على 60 درجة كحد أدنى، كما تمنح درجة تفضيلية تضاف إلى المحصلة النهائية لنتائج الامتحان التحريري للناجحين فقط، وهي 10 درجات لذوي الشهداء، و6 درجات للأخوة والأخوات أشقاء الشهداء في حال عدم وجود أي من ذوي الشهداء متقدم للمسابقة.

ويمكن للراغبين بالتقدم إلى المسابقة الاطلاع على شروط التقدم عبر ملحق الإعلان ومرفقاته المنشورة في لوحة إعلانات الهيئة وعلى موقعها الإلكتروني، ليتم تقديم طلبات الاشتراك في المسابقة (لوظيفة واحدة فقط) ملصق عليها الطوابع المطلوبة ومرفقة بالوثائق المطلوبة للاشتراك، إلى ديوان الهيئة الكائن آخر أوتستراد المزة مقابل الشركة السورية للاتصالات-بناء التدريب والتأهيل، وذلك من الـ 4 من الشهر القادم حتى الـ 22 منه.