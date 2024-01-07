إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الزراعة والصناعة

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والمؤسسة العامة للمباقر، ومديريتي الزراعة في القنيطرة والحسكة، وللعاملين في المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحلب، التابع لوزارة الصناعة.

وفي تصريح للصحفيين، أكد مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، الدكتور موفق جبور، أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي بلغ 5638 عاملاً، وأن نظام التحفيز الوظيفي خطوة مهمة لدعم العامل المميز والمبدع في عمله.

بدوره بين المكلف تسيير أعمال المؤسسة العامة للمباقر، المهندس تمام ديوب، أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي 593 عاملاً، وأن نظام التحفيز الوظيفي يدفع العامل إلى بذل مزيد من الجهد، وبالتالي زيادة الإنتاج والعائد الاقتصادي للمؤسسة، بينما لفت مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى إلى أن عدد المستفيدين في المديرية يبلغ 536 عاملاً، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لإقرار نظام التحفيز الوظيفي على العاملين وعلى المديرية.