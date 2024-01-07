مرسوم يدمج مؤسسة الإسمنت مع الشركات التابعة لها

07-01-2024

مرسوم يدمج مؤسسة الإسمنت مع الشركات التابعة لها

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومًا يجمع بين المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، والمتعلقة بوزير الصناعة، والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، المتعلقة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتكون شركة واحدة تسمى (الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء/عمران)، مع الحفاظ على الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق.

هذا المرسوم، رغم طابعه التقني الصناعي، يعكس جهوداً إصلاحية في مؤسسات الدولة، خاصة الاقتصادية، ويظهر في سياق المساعي الإصلاحية الشاملة.

الدمج يشمل المؤسسة المنتجة والمسوقة للإسمنت، مما يسهم في ترشيق الهيكل المؤسسي وتركيز الوظائف، ويعزز فعالية قطاع الإسمنت ويجمع العمليات من التنقيب حتى الاستخدام في البناء.

هذا النهج الإصلاحي يقلل من احتمالات الفساد في المؤسسات الرسمية، خاصة مع التركيز على الدمج، ويسهم في تحقيق الكفاءة المالية العامة.

يختم المرسوم دور المؤسسة السابقة في السوق السوداء ويضمن تحقيق الهدف الإنتاجي للإسمنت بشكل أفضل.


الوطن
 

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