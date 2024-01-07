أنهى حياة شقيقته في لبنان وعاد الى سورية

تلقت شرطة منطقة بانياس في طرطوس معلومات حول حادثة ارتكاب جريمة قتل من قبل الشخص المدعو (رماح . ع) لشقيقه الحدث (نزير) أثناء تواجدهما في لبنان.

وفرّ الجاني هاربًا إلى القطر، ولكن تمكنت الشرطة الجنائية في بانياس من القبض عليه في طرطوس.

خلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات عائلية، حيث كان يتعرض لمعاملة سيئة من والده في لبنان.

استغل الفاعل فرصة خروجهما لشراء مياه للقيام بجريمته، حيث قام بدفع شقيقه من جرف صخري وضربه بحجر حتى فارق الحياة، ثم فر هاربًا إلى القطر.

تبين أيضًا أنه مطلوب للعدالة بتهمة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم تقديمه أمام القضاء لتحمله عواقب أفعاله.