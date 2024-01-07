إفلاس أكثر من 55 ألف شركة فرنسية عام 2023

أعلنت أكثر من 55 ألف شركة في فرنسا إفلاسها وإغلاق مقراتها خلال عام 2023.

وأشار تقرير أعده "بنك فرنسا"، إلى أن 55492 شركة ومنشأة أعلنت إفلاسها في البلاد وأغلقت حتى نهاية كانون الأول".

ولفت البنك إلى أن المستوى الحالي لعدد حالات الإفلاس لا يتجاوز المتوسط بين عامي 2010 و2019، (59342)، وخلال جائحة فيروس كورونا (2020-2021) كان هذا المؤشر أقل مرتين مما هو عليه الآن.

وأشار التقرير إلى أن الحديث يدور في معظم الحالات عن شركات صغيرة ومتوسطة (55435 حالة)، لا يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الشركات المتوسطة والكبيرة التي يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا وأغلقت العام الماضي 57 شركة أي أكثر مرتين من عام 2022.

كما أشارت صحيفة Le Monde، الفرنسية، إلى أن الأعمال الحرة في فرنسا تعاني من تراكم الديون والضرائب والمساهمات الاجتماعية.

ونقلت الصحيفة، عن شركة Altares الاستشارية، أن نصف الشركات فقط تسدد ديونها في الوقت المحدد وأن العديد من المدراء يتخذون إجراءات متأخرة لمنع الإفلاس والتصفية عبر المحاكم.