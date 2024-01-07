طلبات الإفلاس الأميركية ازداد ت 18% عام 2023

ارتفعت طلبات إعلان الإفلاس في الولايات المتحدة بنسبة 18% عام 2023، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة رويترز، كشفت منصة مزود بيانات الإفلاس، عن ارتفاع إجمالي طلبات الإفلاس إلى 445.186 طلباً العام الماضي، وذلك مقابل 378.390 طلباً بعام 2022.

وأشار تقرير الوكالة، إلى أنه من المتوقع أن تستمر أعداد قضايا الإفلاس داخل الولايات المتحدة في الارتفاع خلال العام الجديد 2024.

وبحسب التقرير، تقدم عدد قياسي من شركات الرعاية الصحية الكبرى في الولايات المتحدة بطلبات لإشهار إفلاسها العام الماضي، حيث تقدمت 18 شركة - لديها التزامات تزيد على 100 مليون دولار - بطلبات للحماية من الإفلاس، سعياً للحصول على موافقة المحكمة لتخفيض ديونها.

وبحسب "رويترز"، ارتفع عدد حالات الإفلاس بمقدار 5 أضعاف تقريبًا في عام 2022، وبمقدار خمس حالات عن الرقم القياسي السابق المسجل خلال وباء كورونا في عام 2020.