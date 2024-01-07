تحديد موعد امتحان لغة استثنائي للماجستير

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن إجراء امتحان استثنائي للغات الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير عند الساعة الـ 10 من صباح يوم الـ 15 من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إجراء امتحان لغة استثنائي لإتاحة الفرصة للطلاب الراغبين بالتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات.

وحدد المعهد العالي للغات بجامعة دمشق فترة التسجيل اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الخميس الـ 11 من كانون الثاني الجاري في مبنى المعهد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أعلنتا في الـ 28 من الشهر الماضي عن قبول طلبات الانتساب إلى المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة للعام الدراسي (2023 – 2024) ومفاضلة الدراسات العليا (الماجستير) لكليات (التمريض والهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي – اختصاص عمارة) للعام الدراسي (2023- 2024).