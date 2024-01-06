أسعار اللحوم و الفروج في سوريا تستقر عند مستوياتها العالية

استقرت أسعار اللحوم والفروج في سورية، مع بداية العام الجديد، عند مستوياتها القياسية التي وصلتها عام 2023، والتي أبعدتها عن معظم الموائد السورية، كغيرها من كافة السلع والموائد الغذائية.

و بلغ سعر كيلو الفروج 45 الف ليرة، وكيلو الدبابيس 45 ألف ليرة، وكيلو الكستا 48 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو الشرحات 65 الف ليرة، وسودة الفروج 55 ألف ليرة، وكيلو الشاورما 110 آلاف ليرة، والسندويشة 18 ألف ليرة، والفروج المشوي والبروستد 95 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، ومن محل إلى آخر، وقد تزيد او تنقص.

أما فيما يخص اللحوم، لأسعار اللحوم، بلغ سعر كيلو هبرة الخروف 190 ألف ليرة، ومع دهن تتراوح بين 120-150 الف ليرة، وكيلو الغنم المسوف 120 ألف ليرة، وشرحات لحم الغنم 200 ألف ليرة، وخروف بعظم حسب القطعة بين 100-150 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 140 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 150 ألف ليرة، والعجل المسوف 100 ألف ليرة، والعصاعيص 80 ألف ليرة.

وأكد العديد من الباعة، أن السوق مصاب بالركود وحتى خلال فترة الأعياد كانت نسبة البيع منخفضة مقارنة بسنوات سابقة، بسبب انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار، مؤكدين أنهم كغيرهم مستائين ومتأثرين بهذه الاسعار، لكن التكاليف تحكمها، وليس بإمكانهم تخفيضها ما دامت أسعار كافة مستلزمات الإنتاج مرافعة.

فيما اشار مواطنون، إلى ان اللحوم و الفروج باتت من المنسيات، ولم يعد بإمكانهم التفكير بشرائها بعد ان بات سعر كيلو اللحمة يوازي راتبهم كاملا، والفروج يساوي نصف راتبهم، داعين لوضع حد لهذا الغلاء الفاحش الذي تسبب بجعل المواطنين "يشتهون لقمة الطعام"!

يذكر ان أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، في العام 2023، ارتفعت اسعار الفروح بنسبة 212%، عن العام 2022، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 311%.

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