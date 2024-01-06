الطيران المسير يقصف قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي

خلال يوم أمس الجمعة، تم سماع أصوات المضادات الجوية التابعة لقاعدة الجيش الأمريكي في مدينة (الشدادي) النفطية، والتي تقع جنوبي محافظة الحسكة، جاء ذلك خلال محاولة تلك المضادات الجوية التصدي لهجوم تنفذه الطائرات المسيرة الانتحارية.

قد تعرضت قاعدة جيش الاحتلال الأمريكي في مديرية حقول النفط في الجبسة بمدينة (الشدادي/ 50 كم جنوبي محافظة الحسكة) لهجوم بواسطة الطائرات المسيرة الانتحارية في وقت متأخر من عصر اليوم الجمعة، حيث قامت إحدى الطائرات المسيرة بالتحليق فوق القاعدة بهدف استهدافها، ولكن تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للقوات الأمريكية من اعتراضها وإسقاطها دون تنفيذ أي هجوم.

وبينما كانت هذه الحادثة تجري، هاجمت طائرات مسيرة أخرى محيط القاعدة المذكورة، مما يرفع عدد الهجمات التي تعرضت لها خلال الشهرين الماضيين إلى 15 هجومًا من خلال الرشقات الصاروخية والطائرات المسيرة وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

يجدر بالذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت مسؤوليتها في بيانات سابقة عن الهجمات على القواعد الأمريكية في شرق سوريا، مستنكرة في الوقت ذاته المجازر التي تتعرض لها سكان غزة على يد الكيان الصهيوني.