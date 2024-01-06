 إزالة 4 حواجز رئيسية في مدينة حلب

06-01-2024

 إزالة 4 حواجز رئيسية في مدينة حلب

تم إزالت 4 حواجز عسكرية داخل مدينة حلب شمالي سوريا وعلى أطرافها في الأيام الأخيرة.

من بين هذه الحواجز حاجز الليرمون الواقع عند مدخل المدينة في الجهة الشمالية على طريق حلب – تل رفعت ، كما تمت إزالة حاجز الشرق داخل المدينة على طريق المطار، ومدخل حي طريق الباب والمقبرة الحديثة، وفي الوقت نفسه، تم إزالة حاجز قرب دوار حي الحيدرية في الجهة الشرقية من المدينة وفقاً لوكالات الأنباء.

كما تمت إزالة حاجز المنارة الواقع على طريق حلب – الرقة،و يأتي هذا بعد إزالة عدة حواجز داخل العاصمة السورية في نيسان الماضي، بما في ذلك حاجز جسر الرئيس بالقرب من جامعة دمشق وآخر بالقرب من ساحة الأمويين وحاجز على طريق بيروت بالقرب من فندق الداما روز (الشيراتون سابقاً)، إضافة إلى حاجز في باب مصلى عند الأمن الجنائي.

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