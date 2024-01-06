كشف تفاصيل جـريـمة وقعت قبل ٦ أشهر في دوما 

كشفت فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق عن تفاصيل جريمة وقعت في دوما نهاية شهر حزيران الماضي، حيث تم القبض على الشخص الذي اعتبر مسؤولاً عن الجريمة الفعلية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق نجح في الكشف عن الجاني الحقيقي في المشاجرة التي وقعت في دوما، والتي أسفرت عن وفاة الشاب “محمد، ج” وإصابة والده “فارس، ج”، كانت المشاجرة ناتجة عن خلافات شخصية بين عائلتين، في البداية، قام أحد أفراد العائلة بتسليم نفسه واعترف بكونه القاتل، لكن بعد التحقيقات اتضح أن هذا الشخص ليس القاتل الحقيقي.

وفي إطار التحقيق الذي أجراه فرع الأمن الجنائي، تم اكتشاف أن الجاني الحقيقي هو شقيقه الأكبر، والذي يدعى “ياسر، ع”، تم اعتقاله وخلال التحقيقات اعترف بقتل “محمد” وطعن والده خلال المشاجرة، كان قد اتفق مع شقيقه الأصغر “محمود” على تسليم نفسه بدلاً منه بسبب حالته الاجتماعية.