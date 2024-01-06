غرفة سياحة دمشق: تفعيل منح فيزا العمرة للسوريين صباح اليوم

أثارت قرارات المملكة العربية السعودية بتعليق منح تأشيرات الدخول للسوريين الراغبين في أداء العمرة جدلًا واسعاً في الأوساط الاجتماعية السورية ، وفي السياق أكد محمد البني، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق، أن السبب وراء هذا التوقف يعود إلى تحديث البيانات في برنامج نسك، الذي يقوم بتسجيل معلومات وقيود الراغبين في أداء العمرة فقط.

وأوضح البني أن الجنسية السورية تم تفعيلها في وقت مبكر من اليوم، حوالي الساعة الثامنة تقريبًا، وأشار إلى أن سبب هذا التوقف يعود إلى زيادة غير متوقعة في عدد الراغبين في أداء العمرة، حيث كان من المتوقع دخول حوالي 30 ألف معتمر، لكن العدد وصل إلى 60 ألف شخص حتى الآن، مع إمكانية زيادته.

يذكر أن عدة وكالات سياحية في دمشق أكدت أمس تعليق منح تأشيرات الدخول للسوريين الراغبين في أداء العمرة، حيث لن يتم منح تأشيرة للأفراد الذين يحملون الجنسية السورية، حتى لو كان لديهم إقامة في بلد آخر، باستثناء السوريين الذين يحملون جنسيات أخرى، حيث يمكنهم التقديم بطلب للحصول على تأشيرة باستخدام جنسيتهم الثانية وسيتم الموافقة عليها.

