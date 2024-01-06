دبلوماسي أمريكي: احتمال نشوب حرب إقليمية يرتفع

أفادت “نيويورك تايمز” بتصريحات الأدميرال المتقاعد والقائد السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، جيمس ستافريديس، حيث قال إن هناك احتمالات لنشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط تتراوح بين 15 إلى 30 بالمئة.

وأشارت الصحيفة إلى زيادة حدة التوترات الإقليمية بعد اغتيال القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في غارة جوية في بيروت. كما أشارت “إيكونومست” البريطانية إلى قلق أمريكا من أن الحرب في غزة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، خاصة بعد تزايد الهجمات الصاروخية من حزب الله والتوترات في العراق.

وأشارت “الحرة” الأمريكية إلى تصريحات الصحافي الإسرائيلي لازار بيرمان حول خطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وتصريحات الكاتب والمحلل اللبناني أحمد عياش بأن الرد على اغتيال العاروري لن يقتصر على ذلك، مشيراً إلى تصاعد التوترات في جنوب لبنان وتحضيرات تجاه حرب كبيرة.

من ناحية أخرى، أشارت مجلة “رسبونسبل ستاتكرافت” الأمريكية إلى تحركات إسرائيل نحو توسيع الحرب بعد اغتيال الجنرال الإيراني سيد رضي موسوي، مع تجميع قوات كبيرة واعتقاد متزايد في إسرائيل بأنه من غير المقبول العيش إلى جانب حزب الله. وأعربت عن شكوك بفاعلية استراتيجية بايدن في التعامل مع هذه الأحداث، محذرة من احتمال تورط الولايات المتحدة في حرب غير ضرورية في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والجنرال الإيراني سيد رضي موسوي زادت من حدة التوترات، مع استمرار التصعيد في المنطقة، واغتيال قائد عمليات حزام بغداد في العراق يوم الخميس الماضي.

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