بوتين يوقع مرسوماً لمنح الجنسية الروسية لهذه الفئة من السوريين

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا رئاسيًا يمنح الجنسية الروسية الى مواطنين من سوريا وأوكرانيا واليمن والعراق وأفغانستان، الذين يقاتلون مع الجيش الروسي.

وأفادت تقارير روسية يوم الخميس أن هذا المرسوم يتضمن الأجانب الذين قاموا بتوقيع عقد للخدمة في القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى أفراد أسرهم.

ونقلت بوابة المعلومات القانونية الرسمية على الإنترنت أن المرسوم يتضمن “شروطًا مبسّطة” لمواطني تلك الدول، حتى إذا لم يكونوا يعرفون اللغة الروسية أو التاريخ الروسي، ودون الحاجة لتحقيق شرط الإقامة لمدة 5 سنوات في روسيا.

وجاء في المرسوم: “يحق للمواطنين الأجانب الذين وقعوا، خلال فترة الخدمة العسكرية، عقدًا للخدمة في القوات المسلحة الروسية أو التشكيلات العسكرية، أو الذين خضعوا للخدمة العسكرية في تلك الفترة، التقديم بطلب للحصول على الجنسية الروسية”.

ووفقًا لوكالة “تاس” الروسية، يشمل المرسوم السوريين الذين وُلدوا على أراضي روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، والذين كانوا يحملون في السابق جنسية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، فضلًا عن آبائهم وأزواجهم وأطفالهم.

أضافت الوكالة أن مدة النظر في طلبات الحصول على الجنسية الروسية لتلك الفئات المحددة من المواطنين الأجانب “لن تتجاوز ثلاثة أشهر”.

وينص المرسوم على ضرورة أن يخضع المتقدمون للحصول على الجنسية الروسية لتسجيل بصمات الأصابع بشكل إلزامي، ويفرض عليهم تقديم شهادة تثبت خلوهم من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة “الإيدز”.

وكذلك، يتعين على أزواج وأبناء الأجانب الذين يقدمون طلبات للحصول على الجنسية الروسية، بناءً على الخدمة في القوات المسلحة، تقديم شهادات طبية “تؤكد عدم استهلاكهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية والمواد المخدرة دون وصفة طبية، وعدم تعاطيهم للمواد ذات التأثير النفساني الجديدة التي قد تكون خطيرة، وكذلك عدم إصابتهم بالأمراض المعدية التي تشكل خطرًا على الآخرين”.

وكالات