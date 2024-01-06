لصوص يعتدون على خطوط الكهرباء بقرية البيضا في ريف مصياف

بيَّنَ مصدر في شركة كهرباء حماة لـ « الوطن أون لاين » أن لصوصاً سرقوا اليوم نحو 7 مسافات دبار كامل وذلك في الحي الجنوبي من قرية البيضا بريف مدينة مصياف الغربي.

وأوضح أن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية لم تتوقف إذ كثيراً ما تتعرض الخطوط للسرقة من قبل أصحاب الأيدي الآثمة بهدف بيع الخطوط النحاسية أو المصنوعة من الألمنيوم وهو ما يكبد الشركة خسائر كبيرة نتيحة تعويض الفاقد عدا عن حرمان الأهالي في المناطق التي تتعرض للسرقة التيار في وقت الوصل من برنامج التقنين.

الوطن