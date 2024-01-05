لجنة المخالفات تكشف سرقة مخصصات السرافيس

كشف مصدر في وزارة النفط عن ضبط لجنة المخالفات في شركة محروقات بالتعاون مع إدارة الأمن الجنائي ل28 جهاز GPS في محافظات دمشق وريفها ومحافظة درعا مركبة على آليات لا تعود لها بهدف الحصول على مخصصاتها والإتجار بها في السوق السوداء.

وأوضح المصدر ضبط ٤ أجهزة تعود لسرافيس تعمل محافظة درعا على خط دمشق الحارة، دمشق ازرع.

كما تم ضبط أجهزة تعود لسرافيس تعمل على خطوط دمشق التل، وجرمانا كراجات.

وفي محافظة دمشق تم ضبط أجهزة تعود إلى سرافيس تعمل على خط فلسطين كراجات.

وقدر المصدر الكميات المتاجر بها من مخصصات هذه السرافيس بنحو 400 مليون ليرة سورية.

وأكد المصدر القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وحجز المركبات المخالفة.



الوطن