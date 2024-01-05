برنامج إجازات السوق المؤتمت في الخدمة قريبا

أكد مدير إجازات السوق في وزارة النقل المهندس معد سلمان أن المديرية تتابع إنجاز الأعمال المنوطة بها من إشراف ومتابعة لعمل مدارس تعليم قيادة المركبات ومراكز الفحص في المحافظات،حيث تم تجديد الترخيص السنوي لـ /80/ مدرسة خلال عام 2023 وتم منح موافقات مبدئية لإنشاء مدرستين في كل من حمص ودير الزور.

وأوضح سلمان أن المديرية عملت على تشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي لمدارس تعليم قيادة المركبات بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال تعليم القيادة نظرياً وعملياً،لافتاً إلى أن الإنجاز الأهم كان الانتهاء من برنامج إجازات السوق المؤتمت بشكل كامل حيث سيتم وضعه بالاستثمار ببداية العام الحالي ويتم العمل حالياً على إعداد دفتر الشروط للانتقال إلى الامتحان النظري المؤتمت.

وبين أن إيرادات المديرية بلغت خلال عام 2023 مايقارب ملياري ليرة ووصل عدد المتقدمين للحصول على إجازة سوق إلى نحو 180 ألف متقدم.



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