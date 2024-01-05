الجو غائم جزئياً وأمطار على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام، والفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً في الساعة خاصة على المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية، ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.