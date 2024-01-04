انباء عن اختفاء قارب يقل العشرات أغلبيتهم سوريون بعد مغادرته السواحل اللبنانية

أفادت مواقع إلكترونية أمس بأن قاربًا يحمل 85 شخصًا، غالبيتهم سوريون، بينهم 35 طفلاً، اختفى في ظروف غامضة بعد مغادرته السواحل اللبنانية في اتجاه قبرص في الثاني عشر من الشهر الماضي، لا يعرف مصير القارب أو ركابه.

وبحسب المصادر، فإن القارب اختفى منذ نحو أسبوعين، حيث كان قد انطلق من السواحل اللبنانية نحو قبرص في منتصف ديسمبر\ كانون الأول، ولم يتم تحديد مصيره أو مصير ركابه.

وقد تم نشر مقطع فيديو على صفحات فيسبوك يظهر فيه أربعة شبان على حافة القارب يمازحون بينما يشير أحدهم إلى أن خفر السواحل القبرصية سيعيدهم إلى لبنان عند وصولهم، يُظهر الفيديو أيضًا مهاجرًا جالسًا في الجزء السفلي من القارب.

ووفقًا لموقع قناة “الحرة”، بدأت رحلة القارب المجهول المصير في اتجاه قبرص في منتصف ليل 12 من الشهر الماضي، في نفس الوقت، انطلقت ثلاث قوارب أخرى وتمكنت من الوصول إلى الساحل القبرصي.

وتحظى قضايا الهجرة غير الشرعية بلبنان بتفاعل واسع، سواء من خلال إصدارات السلطات اللبنانية أو تداول الصور على وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين أثناء رحلاتهم، بعضهم يصل إلى وجهته بنجاح، في حين يواجه البعض الصعوبات التي تمنع وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية، وحتى الآن، لا يمكن لبعضهم مغادرة المياه الإقليمية بعد توقف الجيش اللبناني لقاربهم.

وكالات