كم يبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في بداية 2024؟

مع نهاية عام 2023 وبداية 2024 الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، تكبدت الأسر السورية، المكونة من خمسة أفراد، أعباء تكاليف المعيشة التي ارتفعت إلى مستويات متفاوتة، حيث بلغ الحد الأدنى لتلك التكاليف حوالي 12 مليون ليرة سورية (بينما بلغت قيمة الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية حوالي 7,534,764 ليرة سورية)، ويتسارع هذا الارتفاع في وقت تظل فيه الأجور السورية تحت مستوى أدنى للأجر، لا يتجاوز 185,940 ليرة سورية.

وفي نهاية كانون الأول من العام 2023، ارتفعت تكاليف المعيشة الشهرية للأسرة السورية بمقدار حوالي 2,528,666 ليرة سورية، مقارنة بمتوسط التكاليف الذي سُجل في أيلول 2023، ومن الملحوظ أن هذا الزيادة تمثل ارتفاعًا فعليًا بنسبة تقارب 26،5% خلال ثلاثة أشهر فقط (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)، وكان الارتفاع في الفترة السابقة (أشهر نيسان وأيار و حزيران 2022) حوالي 15،6%.

وارتفعت تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ على مدار العام 2023، حيث انتقل متوسط تكاليف الأسرة من 4,012,178 ليرة سورية في بداية العام إلى 12,055,622 ليرة في نهاية العام، بزيادة تجاوزت 200%، في المقابل، “ارتفع” الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% شكليًا (من 92,970 ليرة سورية إلى 185,940 ليرة)، ولكنه انخفض من حيث القيمة الحقيقية، حيث لم يعد قادرًا على تغطية سوى 1،5% من وسط تكاليف المعيشة.

أدى ارتفاع أسعار اللحوم والحلويات والجبن والبيض والخضار والفواكه والأرز، إلى زيادة الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف الحاجات الضرورية الأخرى، مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات المنزل والاتصالات، بنسبة 26،5% خلال ثلاثة أشهر.

يُذكر أن هذه الأرقام تعكس الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الشعب السوري وتأثيرها على مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.

قاسيون