03-01-2024 رفع رسوم جواز السفر - جواز السفر العادي 312700 ليرة - جواز السفر المستعجل 432700 ليرة - جواز السفر الفوري 2010700 ليرة أثر إضافة تعليق جديد اسمك لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية البريد الإلكتروني محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين. الصفحة الأولى الموضوع التعليق About text formats نص عادي لا يسمح بوسوم HTML. تفصل السطور و الفقرات تلقائيا. يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...
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