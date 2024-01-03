رفع رسوم جواز السفر

03-01-2024

رفع رسوم جواز السفر

 - جواز السفر العادي 312700 ليرة

- جواز السفر المستعجل 432700 ليرة 

- جواز السفر الفوري 2010700 ليرة

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