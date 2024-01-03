ارتفاع أسعار القشة والكروش والقبوات لأكثر من الضعف!

ارتفع سعر أكلة “القشة” أو كما يطلق عليها “الغمة أو القبوات” لأكثر من الضعف حيث باتت لـ “المقتدرين” فقط، بحسب ما ذكرته بعض العائلات.

يقول موسى المسالخي (صاحب محل لبيع القشة) في سوق الجزماتية في منطقة الميدان بدمشق: “إنها أكلة شتوية بامتياز ولكن لم يعد الإقبال عليها كما كان سابقاً نظراً لارتفاع أسعارها لأكثر من النصف حيث ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير”.

وبحسب المسالخي فإن “سعر كيلو السجقات غير المطبوخ وصل لـ 65 ألف ليرة (بدهنة) أما الروس فسعر رأس الغنم الواحد (منظف) 65-70 ألف مهما كان حجمه ووزنة فهو لا يباع بالكيلو؛ أما المقادم تباع بالعدد وسعر المقدم الواحد 7500-8000 ليرة حسب نظافته؛ والقباوة كذلك بالعدد حيث سجل سعر الواحدة 4000 ليرة أما اللسانات فسعر الكيلو 55-60 ألف”.

وأكد صاحب المحل أن الإقبال على هذه الأكلة انخفض للنصف أي بنسبة 50% عن الأعوام الفائتة.

وفيما إذا كانت تباع مطبوخة قال صاحب محل آخر في الميدان : لم نعد نبيعها مطبوخة لأنها (لم تعد توفي معنا) فهي تحتاج إلى نار لأكثر من ساعتين ونحن بصعوبة نؤمن الغاز لذلك نبيعها (نيئة) وتتولى ربة المنزل تحضيرها”.

وأضاف: “هناك حالة واحدة نلبي فيها طلبات ونطبخها وهي طلبات الولائم لأننا نتفق مع الزبون على دفع هامش الربح وثمن الغاز، وتتألف وجبة القشة الكاملة من رأس- 4 مقادم-قباوة-الكرش، وتباع أجزاءها حسب طلب الزبون”.

بدوره أبو النور صاحب محل آخر شرح أن تكلفة أكلة القشة باتت بحدود 250-300 ألف والسبب أن “بعض الزبائن تزيد من بعض الأجزاء مثل 2 كيلو سجق-رأس-10مقادم-كيلو لسانات وهكذا”.

تجدر الإشارة إلى أن سعر القباوة نهاية عام 2022 ومطلع العام الفائت كان 1000 ليرة بينما اليوم 4000 ليرة أي ارتفعت أسعارها أكثر من الضعف، وكذلك الأمر مع المقادم فبعد أن كان سعر المقدم الواحد 3000 ليرة ارتفع اليوم إلى 7500-8000 حسب نظافته، بحسب ما أكده عدد من أصحاب المحلات .

يذكر أن أسواق العاصمة دمشق شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار اللحوم الحمراء، بنسبٍ متفاوتة لكن يمكن القول إنها تبلغ وسطياً 25% عن شهر تشرين الثاني الفائت، وبحسب ما أوضحه رئيس جمعية اللحامين في دمشق محمد يحيى الخن في وقت سابق فإن السبب الرئيسي في ذلك هو مرور القطعان بمرحلة التزاوج وهي تمثل مرحلة انتقالية للقطعان، بالتزامن مع القرار الحكومي المتعلق بالسماح بتصدير رؤوس الأغنام، مبيناً أنه خلال هذه الفترة أصبح المربون يخبئون الخراف للتصدير، ومنهم من ينتظر مواشيه حتى تلد، ما خلق قلة في العرض وارتفاع في الأسعار.

يشار إلى أن سعر كيلو لحم الخروف الحي ارتفع من 54 ألف وحتى 64 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر كيلو اللحم مع نسبة دهن 25% من سعر 150 ألف ليرة إلى 180 ألف ليرة سورية.

اثر برس