ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات يوميًا؟

يُعَدّ التمر من بين الفواكه الصحية المميزة التي يفضلها الكثيرون، نظرًا لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة للجسم.

يُشير موقع Healthline إلى فوائد تناول 3 حبات من التمر يوميًا، حيث يُساهم في تحسين عمل الجهاز الهضمي، وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

كما يُعزز التمر توفير الطاقة للجسم بفضل احتوائه على العناصر الغذائية المفيدة.

ولا يقتصر دوره على ذلك، بل يُساهم أيضًا في تقليل خطر أمراض القلب وتعزيز صحة العظام نظرًا لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.



مصراوي