اغتـيالات غامضة وسيارات متفـجرة.. ماذا يحدث في هذه المدينة الإسرائيلية؟

وقع انفجار سيارة، صباح الثلاثاء، في مدينة نتانيا الساحلية شمال تل أبيب، مما أسفر عن إصابة رجل يبلغ من العمر 25 عاما، يُعتقد أنه كان السائق.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، يُعتبر هذا الحادث الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد، ووقع الانفجار في شاحنة توصيل بقالة في شارع توم لانتوس بعد الساعة الثامنة صباحًا.

سارعت الفرق الطبية والشرطة إلى موقع الحادث بعد دقائق قليلة، حيث وجدوا الضحية واعيًا تمامًا، لكنه كان مصابًا بجروح خطيرة.

وفي إطار التحقيق، اكتشفت السلطات وجود أسلحة نارية في الشاحنة المحترقة، مما يشير إلى احتمال تورط عصابات المدينة في الحادث، مما دفع الشرطة إلى التحقيق في الحادث كمحاولة اغتيال.

يأتي هذا الحادث بعد محاولة اغتيال أخرى في نتانيا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أصيبت هيفرون إيلال (41 عامًا)، التابعة لعصابة أبوتبول الإجرامية، بجروح طفيفة نتيجة انفجار سيارة في شارع هرتزل.

تُظهر هذه الحوادث تصاعد العنف والجريمة في نتانيا، التي تُعتبر مركزًا للنشاط الإجرامي في إسرائيل، حيث يُشير تقرير مؤسسة مبادرات أبراهام إلى زيادة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع الإسرائيلي، ويُرجح أن الجريمة المنظمة تلعب دورًا كبيرًا في هذا الارتفاع.